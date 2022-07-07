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В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских
07.07.2022 13:00
На мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича подорвались на минах 8 гражданских лиц. Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко.
"Набраны люди на разбор завалов на территории ММК им. Ильича. Фактически людей используют как минеров. За последнюю неделю 8 гражданских в ходе таких работ внутри завода взорвались на минах с разными степенями повреждений", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мина, ММК им. Ильича, подрыв
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