В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза

07.07.2022 08:00

Российские СМИ со ссылкой на кремлевских марионеток в ОРДО сообщают о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке.

По некоторым данным, горит нефтебаза в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной.

Оккупанты назвали причиной пожара "обстрел ВСУ".