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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза

07.07.2022 08:00
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В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза

Российские СМИ со ссылкой на кремлевских марионеток в ОРДО сообщают о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке.
По некоторым данным, горит нефтебаза в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной.
Оккупанты назвали причиной пожара "обстрел ВСУ".



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, нефтебаза
 
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