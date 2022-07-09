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Архив - Донецкая область

ДТЭК вернула свет в 23 населенных пункта Донетчины

09.07.2022 17:00
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ДТЭК вернула свет в 23 населенных пункта Донетчины

Энергетики вместе с военными ВСУ вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской громадах Донетчины. Об этом сообщили в компании ДТЭК.
За сутки энергетики отремонтировали сети и вернули свет еще в 23 населенных пункта Донецкой области. Вновь получают электропитание 13 243 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.
"В том числе снова со светом около 12 тысяч домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской громадах, обесточенных из-за обстрелов накануне, 7 июня. Еще 1,3 тыс. семей в Бахмутской, Авдеевской и Торецкой громадах, постоянно страдающих от последствий боевых действий, специалистам энергокомпании удалось возобновить питание меньше, чем за сутки", - отметили в компании.
Пока что остается без света 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики приступают к восстановлению сразу, как только получают разрешение от Вооруженных сил Украины.



Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
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