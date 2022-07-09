ВСУ нанесли удары по двум складам армии РФ на Донбассе (ВИДЕО)

09.07.2022 12:00

В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области начали взрываться склады боеприпасов российских захватчиков. Также взорвались склады оккупантов и в Кадиевке Луганской области. Об этом сообщается в соцсетях, передает ICTV.

В соцсетях опубликовали видео зарева на ночном небе и фейерверки разлетающихся снарядов.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что удалось уничтожить два склада оккупантов.