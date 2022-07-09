Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ нанесли удары по двум складам армии РФ на Донбассе (ВИДЕО)

09.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ нанесли удары по двум складам армии РФ на Донбассе (ВИДЕО)

В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области начали взрываться склады боеприпасов российских захватчиков. Также взорвались склады оккупантов и в Кадиевке Луганской области. Об этом сообщается в соцсетях, передает ICTV.
В соцсетях опубликовали видео зарева на ночном небе и фейерверки разлетающихся снарядов.
Впоследствии в Генштабе подтвердили, что удалось уничтожить два склада оккупантов.



Теги: Донбасс, боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх