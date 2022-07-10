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Архив - Донецкая область

Рашисты обстреляли многоэтажку в Часовом Яру. Есть жертвы

10.07.2022 10:00
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Рашисты обстреляли многоэтажку в Часовом Яру. Есть жертвы

Более трех десятков человек могут находиться под завалами 5-этажки в населенном пункте Часов Яр на Донбассе, которую оккупанты обстреляли накануне вечером из "Ураганов". Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.
В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами.
Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Часов Яр, жертвы, обстрел, оккупанты, многоэтажка
 
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