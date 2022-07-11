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Архив - Донецкая область

Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 18

11.07.2022 11:00
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Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 18

Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенного в результате обстрела РФ 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр продолжаются. Известно о 18 погибших. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"По состоянию на 07:00 11 июля личным составом Главного управления обнаружены и достаны из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются. По предварительной информации под завалами могут находиться еще 22 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет). От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти", - говорится в сообщении .




Теги: Донбасс, Часов Яр, жертвы, обстрел
 
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