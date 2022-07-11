Опубликовано фото уничтоженного склада боеприпасов РФ в Шахтерске

11.07.2022 15:00

Вчера, 10 июля, украинские защитники с использованием западного оружия нанесли мощные удары по российским складам с боеприпасами во временно оккупированном Шахтерске. Центр стратегических коммуникаций ВСУ опубликовал подтверждение ликвидации складов.

"До и после. Фаер-шоу и вечеринка #Дядюшка_Лэнд_Лиз и подружки Бавовны на вражеских складах БК в Шахтерске прошли успешно", - прокомментировали фотографии в СтратКоме.

На фотографиях изображено несколько вражеских складов БК до удара ВСУ. После удара от них не осталось и следа.