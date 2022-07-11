В ДТЭК опровергли слухи об отключении электроснабжения Донецкой области

11.07.2022 10:00

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, энергетики не планируют никакие отключения электроэнергии в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Донецкие электросети" в Фейсбуке.

«В сети распространяется сообщение о возможном отключении электроэнергии в Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности. ДТЭК Донецкие электросети не планируют никаких отключений», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что ситуация в области очень сложная. Оборудование и линии электропередач часто разрушаются и повреждаются из-за вражеских обстрелов. Однако специалисты продолжают работать и снабжать электроэнергией клиентов, где это возможно.

Также сообщается, что в компании разработаны специальные инструкции на случай критических ситуаций, позволяющих энергетикам выполнять свои обязанности и обеспечивать работу инфраструктуры электросетей.