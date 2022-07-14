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Студента-"добровольца" из "ДНР" приговорили к 12 годам тюрьмы
Шевченковский районный суд Киева признал виновным студента четвертого курса Донецкого института железнодорожной инфраструктуры Сергея Роповку в госизмене, участии в террористической организации и пребывании в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает Главком.
Согласно приговору, обвиняемый получил 12 лет тюрьмы.
По материалам дела 24 февраля 2022 года, обвиняемый добровольно прибыл в пункт сбора мобилизованных "ДНР". В тот же день он был зачислен в "отдельный стрелково-снайперский взвод 3 батальона 115 полка "народной милиции" "ДНР" на "должность" "снайпер-радиотелефонист".
Студент участвовал в боевых действиях, а также находился на контрольно-пропускных пунктах, где проверял документы жителей населенных пунктов, захвативших вооруженные силы РФ.
Сообщается, что преступную деятельность обвиняемого 27 апреля прекратили военнослужащие Вооруженных сил Украины в поселке Момонтово Харьковской области, взяв его в плен.
В суде юноша полностью признал вину. Сообщил, что на войну пошел по мобилизации, что сначала с другими военными был доставлен в российский город Белгород, а оттуда - в Харьковскую область для участия в боевых действиях против Украины.
Теги: Донецк, студент, суд, приговор, мобилизация, ДНР
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