ВСУ уничтожили еще пять складов боеприпасов врага

14.07.2022 10:00

Украинские военные в среду, 13 июля, нанесли удары по еще пяти складам с оружием российских войск. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, разрушены склады с боекомплектами в Луганске, Чернобаевке и районе Чаплинки Херсонской области, Макеевке и Горловке Донецкой области.

"Продолжение следует", - написал Братчук.