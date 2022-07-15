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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца

15.07.2022 15:00
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Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца

На подконтрольной группировке "ДНР" части Донецкой области скончался пленный британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" группировки Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ.
"Международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин Офис, посольство в РФ, члены британского парламента), были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также, по его просьбе, соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", - уверяет Морозова.
"Омбудсмен" утверждает, что во время первого медосмотра врачи "ДНР" выявили у пленного ряд хронических заболеваний. Среди них - инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь.
"Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - уверяет Морозова.
Британец попал в плен "ДНР" в апреле. Группировка его обвиняла в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.



Теги: Донбасс, Великобритания, смерть, военнопленный, ДНР
 
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