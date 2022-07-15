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Архив - Донецкая область

Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации из Святогорской Лавры

15.07.2022 10:00
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Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации из Святогорской Лавры

Украина работает над организацией гуманитарного коридора по эвакуации мирных жителей с территории Святогорской лавры в Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру, расположенную на берегу реки Северский Донец Донецкой области. На сегодняшний день Святогорская лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "на территории лавры до сих пор находятся до 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий".
"В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", - сообщают в ГУР.



Теги: Донбасс, эвакуация, Святогорская лавра, гуманитарный коридор
 
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