Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.07.2022 10:00

На Славянском направлении враг получил от ВСУ достойный отпор, понес потери и отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганске, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков", - говорится в сообщении.