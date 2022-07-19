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Оккупанты завершили "расследование" трагедии в драмтеатре Мариуполя
Россияне отчитались об окончании "следствия" относительно трагедии в мариупольском драмтеатре. В деле куча нестыковок и все построено на циничной лжи. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Так, "следствие" утверждает, что в подвале театра нашли всего 14 тел, а трупный запах, который появился вокруг театра, - из-за протухшей рыбы. Ее якобы там хранили, и она испортилась.
"Как и ожидалось, "пришли к выводу", что это взрыв из середины украинской армии, а погибли всего 14 человек. Собственно, еще раз озвучили собственную сказку, выдуманную сначала. Можно было бы обратить внимание на утверждение о погибших исключительно в подвале, хотя куча свидетелей говорит о наличии людей во всех помещениях. На ускоренную уборку завалов и записи переговоров о вывозе трупов тракторными лафетами. И другие логические нестыковки, являющиеся неотъемлемой составляющей лжи. Но здесь даже не дно дна. Эта мраzота цинично утверждает, что трупный запах не из-за сотни погибших, а из-за скрытого склада протухшей рыбы", - написал Андрющенко.
Теги: Мариуполь, театр, трагедия, расследование, оккупанты
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