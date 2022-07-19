РФ нанесла удар по центральной части Краматорска

19.07.2022 15:00

Российские войска сегодня днем, 19 июля, нанесли удар по центральной части Краматорска. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском. В жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям», – проинформировал Кириленко.