Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе

20.07.2022 11:00

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе цены на продукты питания в магазинах в 5-10 раз выше, чем сегодня на подконтрольной Украине территории. И это издевательство захватчиков над людьми. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

«Они (захватчики – ред.) открыли несколько магазинов… Если посмотреть на те цены, то это издевательство над мариупольцами, потому что цены в 5 и 10 раз выше, чем сегодня на подконтрольной Украине территории. Так, к сожалению, сейчас живет наш Мариуполь», - отметил мэр.

Он объяснил, что в Мариуполе нет работы, захватчики заставляют людей разбирать завалы или убирать тела погибших. И за этот «труд» не платят деньги, а дают сверток еды или какую-то воду. «То есть, вот магазин, ты видишь там еду, воду, но не за что ее приобрести», - заявил Бойченко.