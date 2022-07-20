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Архив - Донецкая область

Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе

20.07.2022 11:00
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Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе цены на продукты питания в магазинах в 5-10 раз выше, чем сегодня на подконтрольной Украине территории. И это издевательство захватчиков над людьми. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
«Они (захватчики – ред.) открыли несколько магазинов… Если посмотреть на те цены, то это издевательство над мариупольцами, потому что цены в 5 и 10 раз выше, чем сегодня на подконтрольной Украине территории. Так, к сожалению, сейчас живет наш Мариуполь», - отметил мэр.
Он объяснил, что в Мариуполе нет работы, захватчики заставляют людей разбирать завалы или убирать тела погибших. И за этот «труд» не платят деньги, а дают сверток еды или какую-то воду. «То есть, вот магазин, ты видишь там еду, воду, но не за что ее приобрести», - заявил Бойченко.



Теги: Донбасс, Мариуполь, продукты, оккупация, цены
 
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