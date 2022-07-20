В Славянске от обстрела рашистов погибли два человека

20.07.2022 08:00

В результате вражеского обстрела Славянска погибли два человека, которых спасатели изъяли из-под завалов частного жилого дома. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Враг обстрелял Славянск. Произошло разрушение конструктивных элементов частного жилого дома. На месте работали Славянские спасатели.

Завершен разбор завалов частного жилого дома. Выявлено и изъято из под завалов тела 2 мужчин", - говорится в сообщении.