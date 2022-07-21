- В Славянске сегодня будут выдавать продовольственную гумпомощь для семей с детьми10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе-21072209:00
- Резников озвучил результаты "Рамштайна-4"08:00
- Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе11:00
- Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске от обстрела рашистов погибли два человека08:00
- РФ нанесла удар по центральной части Краматорска15:00
- Оккупанты завершили "расследование" трагедии в драмтеатре Мариуполя12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе-210722
На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других, сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в том числе районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанес авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.
Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Новоандр. Нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Бойцы добробатов считают, что штаб АТО может сотрудничать с сепаратистами (ВИДЕО)
- В Славянске сегодня будут выдавать продовольственную гумпомощь для семей с детьми10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе-21072209:00
- Резников озвучил результаты "Рамштайна-4"08:00
- Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе11:00
- Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске от обстрела рашистов погибли два человека08:00
- РФ нанесла удар по центральной части Краматорска15:00
- Оккупанты завершили "расследование" трагедии в драмтеатре Мариуполя12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске сегодня будут выдавать продовольственную гумпомощь для семей с детьми10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе-21072209:00
- Резников озвучил результаты "Рамштайна-4"08:00
- В Бахмуте СБУ задержала четырех вражеских агентов17:00
- Минздрав разрешил вторую бустерную COVID-прививку16:00
- Главы МИД Чехии и Австрии прибыли в Украину15:00
- В Западную Европу пришла аномальная жара13:00
- Сегодня состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн"12:00
- Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе11:00
- Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода10:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода
- Оккупанты завершили "расследование" трагедии в драмтеатре Мариуполя
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Бойченко рассказал о ценах на продукты в оккупированном Мариуполе
- Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска
- РФ нанесла удар по центральной части Краматорска