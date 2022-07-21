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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе-210722

21.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе-210722

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других, сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в том числе районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанес авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.
Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Новоандр. Нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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