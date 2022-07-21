Резников озвучил результаты "Рамштайна-4"

21.07.2022 08:00

Во время четвертой встречи Ukraine Defense Contact Group, известной как Рамштайн, партнеры Украины согласовали новые обязательства по поставкам вооружений, амуниции, а также тренировке украинских бойцов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле сражения. Позитивным сигналом встречи есть новые обязательства партнеров. Которые касаются и суши, и моря, и неба", - отметил он.