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Резников озвучил результаты "Рамштайна-4"
21.07.2022 08:00
Во время четвертой встречи Ukraine Defense Contact Group, известной как Рамштайн, партнеры Украины согласовали новые обязательства по поставкам вооружений, амуниции, а также тренировке украинских бойцов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.
"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле сражения. Позитивным сигналом встречи есть новые обязательства партнеров. Которые касаются и суши, и моря, и неба", - отметил он.
Теги: итоги, Резников, Рамштайн
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