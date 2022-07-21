В Славянске сегодня будут выдавать продовольственную гумпомощь для семей с детьми

21.07.2022 10:00

Сегодня, 21 июля в Славянск доставят около тысячи продуктовых наборов от харьковского благотворительного фонда "Единство и сила". Они предназначены семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает пресс-служба ВГА.

Для получения помощи необходимо предоставить паспорт родителя и свидетельства о рождении детей.

Выдача будет проводиться 21 июля с 11:00 по прописке в следующих пунктах: