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Архив - Донецкая область

В Славянске сегодня будут выдавать продовольственную гумпомощь для семей с детьми

21.07.2022 10:00
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В Славянске сегодня будут выдавать продовольственную гумпомощь для семей с детьми

Сегодня, 21 июля в Славянск доставят около тысячи продуктовых наборов от харьковского благотворительного фонда "Единство и сила". Они предназначены семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает пресс-служба ВГА.
Для получения помощи необходимо предоставить паспорт родителя и свидетельства о рождении детей.
Выдача будет проводиться 21 июля с 11:00 по прописке в следующих пунктах:

  • Мкр-н Центр-1: ул. Шевченко, 4, тел. 0954004133;
  • Мкр-н Лесной: ул. Олимпийская, 7, детская библиотека, тел. 0502886181;
  • Мкр-н Черевковка: ул. Престижная, 2, тел. 0954442403;
  • Сел. Билбасовка, Торецкое: ул. Центральная, 218, тел. 0665441471.


Теги: Донбасс, семья, Славянск, дети, гуманитарная помощь
 
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