Из плена "ДНР" освобождены 32 водителя-волонтера

23.07.2022 09:00

Из плена так называемой "ДНР" освободили 32 водителя-волонтера, возивших гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь. Об этом сообщает глава правления организации ZMINA. Центр прав человека Татьяна Печончик.

Сообщается, что волонтеров более трех месяцев незаконно удерживали на территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированном селе Еленовка Донецкой области.

По словам правозащитницы, родственники пленных долгое время не заявляли публично об их похищении, поскольку боялись, что огласка может повредить им, но в конце концов в мае решились.

"К задержанным применяли пытки, камеры были переполнены, еды и воды не хватало, а от заключенных требовали денег, чтобы "улучшить условия пребывания". Там их собирались судить по законодательству "ДНР" по части 2 статьи" 233 ("Участие в террористической группировке"), которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф", - написала она.

Чтобы освободить волонтеров, была запущена информационная кампания "Волонтер - не террорист". Сначала в списке задержанных было 22, затем 25 человек, далее он увеличился до 33 человек.

Удалось освободить 32 водителя-волонтера, еще один - Сергей Тарасенко - до сих пор находится в плену.