Оккупанты на два дня закрыли Мариуполь для "антипартизанских" мероприятий

23.07.2022 11:00

Военные РФ на все выходные запретят въезд и выезд из Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия", - отметил он

По словам Андрющенко, причиной таких действий стала "плохая ночь" для оккупантов в Бердянске, где они потеряли определенное количество военных.