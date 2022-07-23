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Архив - Донецкая область

Оккупанты на два дня закрыли Мариуполь для "антипартизанских" мероприятий

23.07.2022 11:00
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Оккупанты на два дня закрыли Мариуполь для "антипартизанских" мероприятий

Военные РФ на все выходные запретят въезд и выезд из Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия", - отметил он
По словам Андрющенко, причиной таких действий стала "плохая ночь" для оккупантов в Бердянске, где они потеряли определенное количество военных.



Теги: Донбасс, Мариуполь, закрытие, оккупация
 
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