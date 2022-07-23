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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

23.07.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Краматорском направлении российские оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Северска, Стародубовки, Пискуновки, Белогоровки, Григорьевки, Спирного и Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска ВСУ успешно отразили. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении активных действий со стороны противника не отмечается. Враг обстрелял районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. У последнего также нанесли авиаудары. Враг снова вел штурм в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреев. Также враг нанес авиаудары возле Красногоровки и Каменки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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