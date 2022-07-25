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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
ВСУ отразили вражеские штурмы на Краматорском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, на Краматорском направлении украинские воины отразили штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, заставив оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спирного, боевые действия продолжаются. Обстрелы были возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки и Спирного, авиаудары - неподалеку от Григоровки и Серебрянки.
Кроме того, для оккупантов штурм в направлении Вершина – Луганское на Бахмутском направлении завершился провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются. Россияне нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Чтобы разрушить оборонные позиции, враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. БпЛА противника летали в Краматорском районе.
На Славянском направлении осуществлял огненное поражение наших позиций со всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника не отмечено. Для сковывания действий наших войск обстреливал позиции по ствольной и реактивной артиллерии и вооружению танков вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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