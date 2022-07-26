Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

26.07.2022 09:00

На Краматорском и Бахмутском направлениях украинские защитники отбили вражеские штурмы и отбросили врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушувахи и Большой Камышевахи.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спирного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" украинские воины успешно отбили и отбросили противника назад.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.