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Трое боевиков "ДНР" получили по 15 лет тюрьмы
Суд признал виновными еще троих боевиков террористической организации «днр» в государственной измене и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины и приговорил к лишению свободы на 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Их взяли в плен украинские защитники в конце марта во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Все они входят в незаконное вооруженное формирование российских оккупационных войск.
Как установила СБУ, в начале марта фигуранты в качестве «новобранцев» прошли военную подготовку в «лагере», который оккупационные власти обустроили в одной из школ-интернатов Донецка. Там их распределили пулеметчиками и отправили к 2 взводу 2 роты 3 батальона 115 полка.
После этого боевиков отправили в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе. А потом вернули в Украину, перебросив на Харьковское направление, где их вскоре взяли в плен украинские защитники.
Следователи СБУ собрали мощную доказательную базу в отношении этих боевиков, которая позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Теги: приговор, ДНР, боевики
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