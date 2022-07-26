Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке горит нефтебаза - соцсети

26.07.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке горит нефтебаза - соцсети

В ночь на вторник, 26 июля, в одном из районов оккупированного Донецка после взрыва загорелась нефтебаза. Об этом информируют Telegram-каналы.
По словам очевидцев, также уничтожен склад российских войск рядом с нефтебазой.
Пользователи Сети утверждают, что "ювелирный" удар нанесли ВСУ.



Теги: Донецк, пожар, оккупанты, нефтебаза
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх