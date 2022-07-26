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В оккупированном Донецке горит нефтебаза - соцсети
26.07.2022 08:00
В ночь на вторник, 26 июля, в одном из районов оккупированного Донецка после взрыва загорелась нефтебаза. Об этом информируют Telegram-каналы.
По словам очевидцев, также уничтожен склад российских войск рядом с нефтебазой.
Пользователи Сети утверждают, что "ювелирный" удар нанесли ВСУ.
Теги: Донецк, пожар, оккупанты, нефтебаза
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