В "ДНР" разрешили вскрывать жилье без разрешения собственника

27.07.2022 10:00

Так называемые "власти" квазиобразования "ДНР" разрешили входить в квартиры и другие помещения без разрешения или наличия собственника. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает ОстроВ.

Соответствующее "постановление" принял "государственный комитет обороны ДНР". Такое решение попытались оправдать предупреждением и устранением аварий.

Согласно "документу", для доступа к помещению местная "администрация" должна будет создать комиссию. В ее состав могут входить "дэнээровские" представители "полиции", "МЧС", "городских администраций", а также подрядчики, которые будут проводить ремонт.

Причем принятый порядок оккупанты хотят применять даже в ситуациях, когда "собственник жилья отсутствует более суток".

"Длительность отсутствия собственника подтверждается соседями или процедурой троекратного посещения квартиры с интервалом не менее 6 часов", - отмечают чиновники-коллаборанты.