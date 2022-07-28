Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины

28.07.2022 13:00

Министерство реинтеграции создало штаб для эвакуации жителей Донецкой области. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук.

По ее словам, разворачиваются силы и средства, регионы в центре и западе страны готовятся принимать людей с востока.

Верещук призвала людей покинуть регион, пока есть возможность.

"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - отметила она.