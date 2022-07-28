В результате удара РФ по Торецку погибли два человека

28.07.2022 15:00

Утром 28 июля войска РФ обстреляли Торецк в Донецкой области. Снаряд попал в многоэтажку, погибли два человека, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате удара частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи одного подъезда.

"Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части пятиэтажного жилого дома в Торецке обнаружили и извлекли тела двоих погибших (мужчины и женщины). На данный момент работы завершены", - уточнили спасатели.

Троих жителей дома удалось спасти. На место происшествия привлекались 18 человек и четыре единицы техники.