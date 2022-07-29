Главная / Новости / Донецкая область / ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске
Последние новости раздела
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов15:00
- В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛДНР" заявили о переходе на российский телефонный код17:00
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске
29.07.2022 13:00
Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов оккупационных войск в Иловайске Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"По свидетельствам очевидцев, взрывы были такой силы, что в ближайших домах выбило стекла. На улицах лежат разлетевшиеся снаряды", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Иловайск, боеприпасы, склад, уничтожение
Читайте также:
- На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов
- К тушению складов в Балаклее привлекли авиацию: полиция и ГСЧС поделились последними новостями с места пожара
- Взрывы гремят на путинских складах боеприпасов, люди бегут из города: видео катастрофы
- Под Горловкой у «ДНР» взорвался склад боеприпасов, много погибших
- В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов
- В Ичне продолжают греметь одиночные взрывы
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов15:00
- В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛДНР" заявили о переходе на российский телефонный код17:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора12:00
- Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью11:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова"08:00
- "Укрпочта" начала продажу марки, посвященной "тракторным войскам"17:00
- Турецкая компания передаст "польский" Bayraktar Украине бесплатно16:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника
- В "ЛДНР" заявили о переходе на российский телефонный код
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины
- В оккупированном Донецке горит нефтебаза - соцсети
- В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "питьевой" воде Мариуполя нашли фекалии - Андрющенко