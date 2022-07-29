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Архив - Донецкая область

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске

29.07.2022 13:00
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ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов оккупационных войск в Иловайске Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"По свидетельствам очевидцев, взрывы были такой силы, что в ближайших домах выбило стекла. На улицах лежат разлетевшиеся снаряды", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Иловайск, боеприпасы, склад, уничтожение
 
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