ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске

29.07.2022 13:00

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов оккупационных войск в Иловайске Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"По свидетельствам очевидцев, взрывы были такой силы, что в ближайших домах выбило стекла. На улицах лежат разлетевшиеся снаряды", - говорится в сообщении.