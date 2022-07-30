- Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке12:00
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке
Международный комитет Красного Креста заявил о готовности помочь с эвакуацией раненых украинских военных в результате теракта в колонии в неподконтрольной Киеву Еленовке. Об этом говорится в заявлении МККК, обнародованном 29 июля.
"МККК предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы. Сейчас нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимое лечение и чтобы с телами погибших обращались достойно", - говорится в документе.
Отмечается, что Красный Крест запросил доступ к раненым бойцам для определения состояния их здоровья.
В МККК выразили соболезнования родным и близким украинских военнопленных, погибших в колонии, и подчеркнули, что поддерживают связь с семьями.
Родственникам защитников, которые содержались в Еленовке, предлагают обратиться за помощью по телефону 0 800 300 155 или +41 22730 3600 (звонок бесплатный для пользователей Киевстар) либо по адресу [email protected] / [email protected], указав имя родственника, дату рождения, свое имя и контактную информацию.
Теги: помощь, Красный Крест, Еленовка, раненые
- В Донецке прошла акция "Поделись теплом!"
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов
- Таинственный благодетель из Германии раздал 190 тысяч евро нуждающимся
- В Донецк мчится помощь
- Красный Крест запустил программу поддержки жителей прифронтовых районов Луганщины
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц
- Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке12:00
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке12:00
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- НАПК запустило чат-бот для абитуриентов "Поступление без взяток"17:00
- Рада ввела мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения16:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора12:00
- Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью11:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске