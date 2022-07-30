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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

30.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях украинские защитники отбили штурмы россиян, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.
На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудару у Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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