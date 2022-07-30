- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов15:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях украинские защитники отбили штурмы россиян, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.
На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудару у Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- НАПК запустило чат-бот для абитуриентов "Поступление без взяток"17:00
- Рада ввела мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения16:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора12:00
- Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью11:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске