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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке

30.07.2022 15:00
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Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке

Минобороны РФ опубликовало фамилии раненых и погибших пленных, пострадавших в результате атаки рашистов на колонию в Еленовке. Об этом сообщили в патронатной службе "Азова".
"Информируем: пока мы – Патронатная служба "Азова" – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность. Имена раненых и погибших в Еленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке", – говорится в сообщении.



Теги: список, Еленовка, раненые, погибшие
 
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