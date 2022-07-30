Главная / Новости / Донецкая область / Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)
30.07.2022 10:00
Минувшей ночью Славянск подвергся очередному обстрелу. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
"В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие строения. Жертв и раненых, к счастью, нет", - отметил он.
Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, автовокзал
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара РФ по Торецку погибли два человека15:00
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- НАПК запустило чат-бот для абитуриентов "Поступление без взяток"17:00
- Рада ввела мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения16:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора12:00
- Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью11:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины
- В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске