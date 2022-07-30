В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе

30.07.2022 08:00

Полицейские Донецкой области заявили о намерении эвакуировать из региона всех детей. Семьям обещают предоставить жилье. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в пятницу, 29 июля, на странице Нацполиции Украины в Facebook.

"Полиция не только эвакуирует семьи, но и совместно с Донецкой ОВА организует поселения - в безопасных регионах Украины и за рубежом. Получить помощь можно по телефону "горячей линии" 0994235160", - отметили правоохранители.

Как указано, на сегодня в Донецкой области остаются примерно 52 тысячи детей. Они находятся под постоянными бомбардировками, в сырых подвалах, без электричества, газа, воды, без доступа к медицинской помощи, а в перспективе - холодная зима без отопления. Кроме того, дети лишены возможности учиться.

Несмотря на это, акцентируют в Нацполиции, родителей приходится уговаривать вывезти детей.

"Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя", - подчеркнули в ведомстве.