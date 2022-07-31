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Архив - Донецкая область

На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы

31.07.2022 17:00
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На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы

Вблизи Белой Горы в Донецкой области в результате российских обстрелов сгорело 150 га поля, пожар потушили. Об этом сообщила ГСЧС в телеграме.
"Константиновские спасатели прибыли на вызов о пожаре, который произошел в результате обстрела за пределами с. Белая Гора Краматорского района. Горела пшеница на корню площадью 10 га. До прибытия подразделений огонь уничтожил 150 гектаров поля", - подчеркнули в ведомстве.
Спасатели потушили огонь. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.



Теги: Донбасс, пожар, пшеница, поле, обстрел
 
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