Последние новости раздела
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку09:00
- Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке15:00
- Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке12:00
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы
31.07.2022 17:00
Вблизи Белой Горы в Донецкой области в результате российских обстрелов сгорело 150 га поля, пожар потушили. Об этом сообщила ГСЧС в телеграме.
"Константиновские спасатели прибыли на вызов о пожаре, который произошел в результате обстрела за пределами с. Белая Гора Краматорского района. Горела пшеница на корню площадью 10 га. До прибытия подразделений огонь уничтожил 150 гектаров поля", - подчеркнули в ведомстве.
Спасатели потушили огонь. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Теги: Донбасс, пожар, пшеница, поле, обстрел
Читайте также:
- Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем
- В Донецкой области неизвестные подожгли поле
- «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история
- В окрестностях Зугрэса огонь уничтожил несколько гектаров степи и посадок (ФОТО)
- Экстремальная жатва Донбасса: то обстрелы, то бронетехника
- В Мариуполе выгорело поле
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку09:00
- Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке15:00
- Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке12:00
- Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе08:00
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске13:00
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска10:00
- Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август15:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Утрехтом" (ВИДЕО)13:00
- Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку09:00
- Зеленский призвал жителей Донетчины эвакуироваться08:00
- Метинвест передал системы резервного электропитания двум больницам Запорожья17:00
- Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке15:00
- В Энергодаре взорвали военную технику оккупантов14:00
- Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке12:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Зеленский призвал жителей Донетчины эвакуироваться
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке
- Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке
- Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска
- Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Иловайске