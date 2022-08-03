Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.08.2022 10:00

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении.

В направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направление Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.