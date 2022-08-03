- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети09:00
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины12:00
- В Минреинтеграции обещают дополнительные выплаты эвакуирующимся с Донетчины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения
Две трети населения Донецкой области после 24 февраля покинули регион, еще около 250 тысяч человек остаются. Такие данные привел глава ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона во вторник, 2 августа.
По его словам, за два дня, 1 и 2 августа, удалось эвакуировать почти 230 человек.
"Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный - ред.) ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек", - сказал он.
Кириленко отметил, что в области остаются те люди, которые "до последнего не хотят уезжать".
"Но это по состоянию на данный момент. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут поступать иначе…", - добавил он.
В то же время глава ДонОВА еще раз подчеркнул, что насильно переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода.
Теги: Кириленко, эвакуация, Донетчина
- Официальный курс валют на вторник, 16 августа
- Нацагентство по Евро-2012 ремонтирует офис за 800 тысяч гривен
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,000-8,004 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,003-8,007 грн за доллар
- Официальный курс валют на пятницу, 14 октября
- Межбанк открылся в диапазоне 8,008-8,013 грн за доллар
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети09:00
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины12:00
- В Минреинтеграции обещают дополнительные выплаты эвакуирующимся с Донетчины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети09:00
- Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)08:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"15:00
- Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией14:00
- В Украину прибыл глава ОБСЕ Збигнев Рау13:00
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины12:00
- Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды11:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август
- Зеленский призвал жителей Донетчины эвакуироваться
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На юге ВСУ уничтожили российский эшелон с вооружением и солдатами
- Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки
- РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины
- Луганская областная клиническая больница заработала в Днепре