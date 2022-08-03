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Архив - Донецкая область

В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети

03.08.2022 09:00
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В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети

В ночь на среду, 3 августа, после нескольких взрывов начался пожар на нефтебазе российских войск в оккупированной Макеевке Донецкой области. Соответсвующие видео публикуют местные Telegram-каналы.
По данным очевидцев, нефтебаза находится в Кировском районе города. Согласно видео, зарево от огня видно далеко, и пожар все усиливается.



Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, оккупанты, нефтебаза
 
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