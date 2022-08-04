Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

04.08.2022 09:00

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Богородичного, дубравного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Долгенькое-Богородичное. Получили отпор и отошли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку спорного.

Вел наступательный бой в направлении Яремовка – Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздоловка, Курдюмовка, Зайцевое, Бахмут и Соледар. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. На всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Враг нанес авиаудар неподалеку от Новополя. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка – Марьинка.