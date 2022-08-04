В Дружковка задержали 35-летнего корректировщика огня рашистов

04.08.2022 08:00

Правоохранители задержали жителя Дружковки Донецкой области, который сдавал россиянам геолокацию мест пребывания военнослужащих ВСУ и передвижение украинской техники. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"35-летний мужчина с помощью мессенджера посылал своей знакомой, жительнице РФ, подробные сведения о результатах ракетных обстрелов в городах Дружковка и Краматорск.

Злоумышленник отчитывался по объектам, куда попали снаряды, количество пострадавших, а также передавал геолокации мест нахождения военнослужащих ВСУ и передвижения украинской техники", - говорится в сообщении.

Информацию корректировщик собирал в телеграмм-чатах и с чужих слов, не проверяя, действительно ли по указанному адресу дислоцировались военные.

Отмечается, что таким образом мужчина ставил под угрозу и жизнь гражданского населения.