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В прифронтовой Авдеевке осталось 2,5 тысячи жителей
04.08.2022 10:00
В Авдеевке Донецкой области, вблизи которой продолжаются бои, остается около 2,5 тысячи гражданских. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода.
"Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз", - сказал он.
По словам Барабаша, в городе осталось 10% населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ситуация
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