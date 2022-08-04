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Архив - Донецкая область

В Торецке 8 человек погибли в результате обстрела рашистов

04.08.2022 13:00
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В Торецке 8 человек погибли в результате обстрела рашистов

Сегодня, 4 августа, около 11 часов россияне обстреляли Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка.
По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.
Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", - говорится в сообщении.



Теги: обстрел, раненые, Торецк, оккупанты, погибшие
 
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