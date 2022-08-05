Мариупольский городской лицей переехал в Киев

05.08.2022 15:00

Мариупольский городской лицей возобновляет свою работу в Киеве (ул. Николая Юнкерова, 55). Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Спасибо мэру Киева Виталию Кличко, министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту за неравнодушие и внимание к Мариуполю и нашим жителям. Киев стал для многих вторым домом. И не только для мариупольцев, но и наших учебных заведений. В частности, городского лицея. Это одно из лучших учебных заведений не только Мариуполя, но и всей страны. Вместе мы сохранили его и образовательные возможности для наших детей", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Отмечается, что педагогический коллектив лицея выступил с инициативой сохранить учебное заведение, мариупольский муниципалитет ее поддержал. Результат - более 200 учеников, которые выехали из города, будут продолжать обучение в учреждении. Однако лицей может принять больше. Сейчас проводится набор. Поступить в него могут ученики 8-11 классов по профилям: английский, немецкий, французский языки и физико-математический профиль.

Подробная информация - https://t.me/mlicey.