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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал

05.08.2022 16:00
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В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал

В неподконтрольном Украине Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По утверждению "главы администрации" города Алексея Кулемзина, возгорание произошло в результате обстрела со стороны ВСУ.



Теги: Донецк, пожар, обстрел, железнодорожный вокзал
 
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