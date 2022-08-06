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ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 12 населенных пунктов Донетчины
06.08.2022 16:00
Аварийные бригады ДТЭК за минувшие сутки вернули свет для 14 тысяч семей в 12 населенных пнуктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов оккупантов, сообщается на странице компании в Facebook.
Восстановительные работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.
В частности, с разрешения военных в Бахмутской общине удалось восстановить электропитание 6,5 тысячи семей.
"Это одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области, находящегося под постоянными обстрелами", - отмечают в ДТЭК.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
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