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В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус
06.08.2022 08:00
В неподконтрольном Украине Донецке сняряд попал в автобус марщрута № 19. Об этом сообщают ресурсы ОРДЛО.
В результате попадания снаряда в автобус погибли 3 человека и еще 5 получили ранения. Трагедия произошла возле завода Точмаш в Киевском районе города.
Теги: Донецк, автобус, снаряд, раненые, погибшие
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