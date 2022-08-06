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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус

06.08.2022 08:00
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В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус

В неподконтрольном Украине Донецке сняряд попал в автобус марщрута № 19. Об этом сообщают ресурсы ОРДЛО.
В результате попадания снаряда в автобус погибли 3 человека и еще 5 получили ранения. Трагедия произошла возле завода Точмаш в Киевском районе города.



Теги: Донецк, автобус, снаряд, раненые, погибшие
 
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