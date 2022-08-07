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Архив - Донецкая область

В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"

07.08.2022 11:00
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В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"

В Торецке, расположенном за 4 км от линии фронта, полицейские за сутки задержали 12 информаторов и корректировщиков огня рашистов. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"В телефонах предателей мы обнаружили многочисленные переписки с иностранными абонентами, в соцсетях - вражеские группы, где [те] демонстрировали свою приверженность стране-агрессору. А также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах. Да еще немало зарабатывали на этом - нашли переводы средств из России. Недостраны, которая обезобразила жизнь и земли Украины", - написал Белошицкий.
Все предатели были переданы в соответствующие службы.



Теги: полиция, задержание, информатор, Торецк
 
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