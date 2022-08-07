В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"

07.08.2022 11:00

В Торецке, расположенном за 4 км от линии фронта, полицейские за сутки задержали 12 информаторов и корректировщиков огня рашистов. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"В телефонах предателей мы обнаружили многочисленные переписки с иностранными абонентами, в соцсетях - вражеские группы, где [те] демонстрировали свою приверженность стране-агрессору. А также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах. Да еще немало зарабатывали на этом - нашли переводы средств из России. Недостраны, которая обезобразила жизнь и земли Украины", - написал Белошицкий.

Все предатели были переданы в соответствующие службы.