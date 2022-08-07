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Архив - Донецкая область

За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей

07.08.2022 13:00
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За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более двух тысяч людей. Такие данные в субботу, 6 августа, обнародовала пресс-служба Минреинтеграции.
Как указано, среди эвакуированных женщины, дети, пожилые и маломобильные люди. При этом некоторые граждане выехали даже со своими домашними любимцами.
Кроме того, сообщается, что с территории России удалось вывезти еще троих украинских детей.
"Всего на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в РФ", - подытожили в ведомстве.



Теги: эвакуация, Донетчина, МинВОТ
 
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